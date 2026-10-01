UEFA Nations League: Στην πρώτη θέση στον όμιλό της η Ελλάδα
Στην πρώτη θέση έχει σκαρφαλώσει η Εθνική Ελλάδος μετά τις νίκες της στην 1η και 2η αγωνιστική του Nations League.
Μέχρι στιγμής ο βαθμολογικός πίνακας διαμορφώνεται ως εξής:
Την πρωτιά έχει η Ελλάδα με 6 βαθμούς, μετά από δύο νίκες κόντρα στην Σερβία και την Γερμανία. Σήμερα θα αναμετρηθεί με την Ολλανδία στις 21:45 στην Τούμπα για την 3η αγωνιστική. Η μετάδοση του αγώνα θα γίνει ζωντανά από τον Alpha.
Η Ολλανδία είναι στην 2η θέση έχοντας συγκεντρώσει 4 βαθμούς μετά από μία νίκη απέναντι στην Σερβία. Στον αγώνα με την Γερμανία οι δύο ομάδες ήρθαν ισόπαλες.
Οι Γερμανοί βρίσκονται στην 3η θέση με 1 βαθμό. Δεν έχουν καταφέρει να επικρατήσουν σε κανέναν από τους δύο αγώνες που έχουν παίξει στον όμιλο.
Τέλος η Σερβία, στην 4η και τελευταία θέση στον όμιλο έχει ηττηθεί δύο φορές.
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