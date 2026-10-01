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UEFA Nations League 2026-27 | Ελλάδα - Ολλανδία

UEFA Nations League 2026-27 | Ελλάδα - Ολλανδία

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UEFA Nations League 2026-27

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UEFA Nations League: Στην πρώτη θέση στον όμιλό της η Ελλάδα

UEFA NATIONS LEAGUE
01/10/2026 19:32
UEFA Nations League: Στην πρώτη θέση στον όμιλό της η Ελλάδα
INTIME

Στην πρώτη θέση έχει σκαρφαλώσει η Εθνική Ελλάδος μετά τις νίκες της στην 1η και 2η αγωνιστική του Nations League.

Μέχρι στιγμής ο βαθμολογικός πίνακας διαμορφώνεται ως εξής:

Την πρωτιά έχει η Ελλάδα με 6 βαθμούς, μετά από δύο νίκες κόντρα στην Σερβία και την Γερμανία. Σήμερα θα αναμετρηθεί με την Ολλανδία στις 21:45 στην Τούμπα για την 3η αγωνιστική. Η μετάδοση του αγώνα θα γίνει ζωντανά από τον Alpha.

Εθνική ποδοσφαίορυ Γερμανία
PHOTO / INTIME

Η Ολλανδία είναι στην 2η θέση έχοντας συγκεντρώσει 4 βαθμούς μετά από μία νίκη απέναντι στην Σερβία. Στον αγώνα με την Γερμανία οι δύο ομάδες ήρθαν ισόπαλες. 

AP Photo/Darko Vojinovic

Οι Γερμανοί βρίσκονται στην 3η θέση με 1 βαθμό.  Δεν έχουν καταφέρει να επικρατήσουν σε κανέναν από τους δύο αγώνες που έχουν παίξει στον όμιλο.

Τέλος η Σερβία, στην και τελευταία θέση στον όμιλο έχει ηττηθεί δύο φορές.

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