Φώτης Ιωαννίδης: Είμαστε ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα

Στον Alpha και τον Σπύρο Νάσιο μίλησε ο Φώτης Ιωαννίδης μετά την λήξη του αγώνα και το 0-0 με την Γερμανία.

Ο ποδοσφαιριστής δημιούργησε ευκαιρίες και πίεσε αρκετές φορές. Όπως είπε, η ομάδα είναι ικανοποιημένη με το αποτέλεσμα και το βλέμμα είναι στα δύο επόμενα παιχνίδια τον Νοέμβριο.

“Εγώ πιστεύω πολύ στις δυνατότητες τις δικές μου και της ομάδας, σημασία έχει να δείχνουμε την ποιότητά μας” δήλωσε ο Φώτης Ιωαννίδης