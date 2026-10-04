Ιβάν Γιοβάνοβιτς: Η αυτοθυσία των παιχτών ξεχωριστή , η Θεσσαλονίκη ζούσε για την Εθνική

Χρυσάφι η σημερινή ισσοπαλία τόνισε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς μιλώντας αποκλειστικά στον Σπύρο Νάσιο μετά την λήξη του αγώνα. ΄΄Οκτώ βαθμοί δημιουργούν πολύ καλές προυποθέσεις για την Εθνική ειδικά μετά το παιχνίδι με την Γερμανία που την κερδίσαμε πριν απο λίγες ημέρες και σήμερα μείναμε στο μηδέν . Ειναι μια σπουδαία ομάδα όπως και οι άλλες ομάδες που είναι στον όμιλο . Είχαμε να κάνουμε με μια ομάδα που έχει ταχύτητα, κατάρτιση , δεν είναι εύκολο να παίξεις . Είμασταν ψύχραιμοι μεγάλη η αυτοθυσία των παιχτών. Θέλω να ευχαριστήσω την Θεσσαλονίκη για την υποδοχή , η πόλη ζούσε όλες αυτές τις ημέρες για την Εθνική΄΄ .