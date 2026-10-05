Η Ολλανδία “αγκαλιά” με την Ελλάδα στην κορυφή

Η Ολλανδία κέρδισε την Σερβία, η οποία εξακολουθεί να βρίσκεται στη τελευταία θέση στον όμιλο της.

Οι Ολλανδοί άνοιξαν το σκορ στο 31ο λεπτό με τον Κουπμάινερς, να εκτελεί φάουλ και να βρίσκει τα δίχτυα της Σερβίας. Οι Σέρβοι πήραν εκδίκηση ισοφαρίζοντας μόλις 4 λεπτά μετά, με γκολ του Σβέτκοβιτς.

Ο Ζίρκζι “κλείδωσε” την νίκη για την Ολλανδία κάνοντας το 2-1 στο 71ο λεπτό.

Μετά τον αγώνα της Εθνικής με την Γερμανία και της Ολλανδίας με την Σερβία, Ελλάδα και Ολλανδία βρίσκονται με 8 βαθμούς στην κορυφή.