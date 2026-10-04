Κωνσταντίνος Κουλιεράκης: Δώσαμε ψυχή , μπορούμε να κοιτάμε ψηλά

Χωρίς να μπορεί να κρύψει την χαρά του για την επιστροφή του στην ενδεκάδα της Εθνικής ο Κωνσταντίνος Χουλιεράκης μιλώντας στον Σπύρο Νάσιο τόνισε ΄΄ η επιστροφή μου με κάνει χαρούμενο , αλλά περισσότερο είμαι χαρούμενος για την εικόνα της ομάδας , την απίστευτη μαχητικότητα , την εικόνα μέσα στο γήπεδο. Δώσαμε ψυχή . Μπορούμε να κοιτάμε ψηλά άλλη μια νίκη και μπορούμε να είμαστε στην 8αδα του Ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Αναφερόμενος στην σημερινό αγώνα αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισαν εντός των τεσσάρων γραμμών΄΄ Για να πετύχουμε κάτ το ξέραμε πρέπει να υποφέρουμε μέσα στο γήπεδο΄΄.