Θανάσης Ανδρούτσος: Αυτή η ομάδα είναι για το κάτι παραπάνω

Στον Alpha και τον Σπύρο Νάσιο μίλησε ο Θανάσης Ανδρούτσος, μετά το τέλος του αγώνα με την Γερμανία.

Ο Θανάσης Ανδρούτσος μπήκε αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα και όπως είπε έδωσε το “200 τοις εκατό” για να βοηθήσει την ομάδα.

“Ήταν δύκολο, αλλά από το πρώτο παιχνίδι καταλάβαμε ότι αυτή η ομάδα είναι για το κατι παραπάνω και δε φοβόμαστε κανέναν αντίπαλο, πιστέψαμε στον εαυτό μας. Αυτά τα παιδιά αυτή η ψυχή της ομάδας είναι για την ελίτ του ποδοσφαίρου.” δήλωσε ο παίκτης την κάμερα του Alpha.