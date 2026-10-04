Ντίνος Μαυροπάνος: Δείξαμε τεράστια θέληση και προσπαθήσαμε

Στέρεψαν τα λόγια για τον Ντίνο Μαυροπάνο και την απροσπέλαστη άμυνά του μπροστά στην εστία της Εθνικής.

Στον Alpha και τον Σπύρο Νάσιο, μίλησε ο αμυντικός της Εθνικής Ντίνος Μαυροπάνος, μετά την λήξη του αγώνα με την Γερμανία.

“Νομίζω ότι κάναμε πολύ σωστή διαχείριση αμυντικά, και στο δεύτερο ημίχρονο διορθώσαμε πράγματα” δήλωσε ο Ντίνος Μαυροπάνος για την εξέλιξη της ομάδας στο δεύτερο ημίχρονο.