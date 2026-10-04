LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Τρελός Είμαι, Ό,τι Θέλω Κάνω

Τρελός Είμαι, Ό,τι Θέλω Κάνω

00:30
ALPHA NEWS

UEFA Nations League 2026-27

Όλα τα νέα της Εθνικής Ελλάδας για το UEFA Nations League

Ντίνος Μαυροπάνος: Δείξαμε τεράστια θέληση και προσπαθήσαμε

UEFA NATIONS LEAGUE
05/10/2026 00:13

Στέρεψαν τα λόγια για τον Ντίνο Μαυροπάνο και την απροσπέλαστη άμυνά του μπροστά στην εστία της Εθνικής.

Στον Alpha και τον Σπύρο Νάσιο, μίλησε ο αμυντικός της Εθνικής Ντίνος Μαυροπάνος, μετά την λήξη του αγώνα με την Γερμανία.

“Νομίζω ότι κάναμε πολύ σωστή διαχείριση αμυντικά, και στο δεύτερο ημίχρονο διορθώσαμε πράγματα” δήλωσε ο Ντίνος Μαυροπάνος για την εξέλιξη της ομάδας στο δεύτερο ημίχρονο.

 

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης