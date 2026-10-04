Ντίνος Μαυροπάνος: Δείξαμε τεράστια θέληση και προσπαθήσαμε
Στέρεψαν τα λόγια για τον Ντίνο Μαυροπάνο και την απροσπέλαστη άμυνά του μπροστά στην εστία της Εθνικής.
Στον Alpha και τον Σπύρο Νάσιο, μίλησε ο αμυντικός της Εθνικής Ντίνος Μαυροπάνος, μετά την λήξη του αγώνα με την Γερμανία.
“Νομίζω ότι κάναμε πολύ σωστή διαχείριση αμυντικά, και στο δεύτερο ημίχρονο διορθώσαμε πράγματα” δήλωσε ο Ντίνος Μαυροπάνος για την εξέλιξη της ομάδας στο δεύτερο ημίχρονο.
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