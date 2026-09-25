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UEFA Nations League | Ιταλία - Βέλγιο

UEFA Nations League | Ιταλία - Βέλγιο

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Πάτησε Γερμανία η γαλανόλευκη. Έτοιμοι οι διεθνείς για τον αγώνα της Κυριακής

UEFA NATIONS LEAGUE
25/09/2026 22:34
Πάτησε Γερμανία η γαλανόλευκη. Έτοιμοι οι διεθνείς για τον αγώνα της Κυριακής
΄΄Πάτησε΄΄ Γερμανία η Εθνική ΙΝΤΙΜΕ

Και τώρα Γερμανία . Οι διεθνείς μας με μια ώρα  καθυστέρηση έφτασε από το Βελιγράδι στο αεροδρόμιο του Μονάχου .

Οι διεθνείς ταξίδεψαν  οδικώς στο  Άουγκσμπουργκ, στην πόλη όπου την Κυριακή (21:45) θα διεξαχθεί ο αγώνας του Nations League με την Γερμανία του Γιούργκεν Κλοπ ο οποίος θα μεταδοθεί σε ζωντανή από την τηλεόραση του Alphatv.

Στα ΄΄αποδυτήρια΄΄ της γαλανόλευκης επικρατεί αισιοδοξία μετά  τη νίκη επί της Σερβίας στην πρεμιέρα. Βέβαια ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς κρατάει την ΄΄μπάλα΄΄ χαμηλά  αφού  ακολουθούν τα ματς φωτιά με τη Γερμανία και αυτό με την Ολλανδία.

Η Ελλάδα είναι στην 1η θέση της βαθμολογίας του ομίλου αφού το Ολλανδία-Γερμανία ήταν ισόπαλο.

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