Πάτησε Γερμανία η γαλανόλευκη. Έτοιμοι οι διεθνείς για τον αγώνα της Κυριακής

Και τώρα Γερμανία . Οι διεθνείς μας με μια ώρα καθυστέρηση έφτασε από το Βελιγράδι στο αεροδρόμιο του Μονάχου .

Οι διεθνείς ταξίδεψαν οδικώς στο Άουγκσμπουργκ, στην πόλη όπου την Κυριακή (21:45) θα διεξαχθεί ο αγώνας του Nations League με την Γερμανία του Γιούργκεν Κλοπ ο οποίος θα μεταδοθεί σε ζωντανή από την τηλεόραση του Alphatv.

Στα ΄΄αποδυτήρια΄΄ της γαλανόλευκης επικρατεί αισιοδοξία μετά τη νίκη επί της Σερβίας στην πρεμιέρα. Βέβαια ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς κρατάει την ΄΄μπάλα΄΄ χαμηλά αφού ακολουθούν τα ματς φωτιά με τη Γερμανία και αυτό με την Ολλανδία.

Η Ελλάδα είναι στην 1η θέση της βαθμολογίας του ομίλου αφού το Ολλανδία-Γερμανία ήταν ισόπαλο.