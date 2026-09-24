Χρήστος Τζόλης: Ήταν δίκαιη νίκη- Είμαστε αισιόδοξοι για τα επόμενα παιχνίδια

Στον Alpha και τον Σπύρο Νάσιο μίλησε αμέσως μετά την νίκη απέναντι στην Σερβία ο Χρήστος Τζόλης που έκανε το 1-1.

Για την χαρά του που η Ελλάδα “απέδρασε” με τη νίκη από το Μαρακανά μίλησε ο Χρήστος Τζόλης. Όπως είπε, τα επόμενα παιχνίδια με Γερμανία και Ολλλανδία είναι απαιτητικά αλλά η ομάδα είναι αισιόδοξη, ενώ τόνισε πως τους χαρακτηρίζει η ποιότητα.