Ιβάν Γιοβάνοβιτς: Έχουμε πολύ καλή ψυχολογία για τα επόμενα παιχνίδια

Στον Alpha και τον Σπύρο Νάσιο μίλησε ο προπονητής της Εθνικής Ιβάν Γιοβάνοβιτς μετά την ανατρεπτική νίκη απέναντι στην Σερβία.

Ο προπονητής είπε πως η απόδοση της ομάδας ήταν πολύ καλή. Το βλέμμα είναι στα επόμενα τρία παιχνίδια ενώ η ψυχολογία μετά από την νίκη είναι πολύ καλή μετά από τέτοια εμφάνιση τόνισε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.