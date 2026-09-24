Ιβάν Γιοβάνοβιτς: Έχουμε πολύ καλή ψυχολογία για τα επόμενα παιχνίδια
Στον Alpha και τον Σπύρο Νάσιο μίλησε ο προπονητής της Εθνικής Ιβάν Γιοβάνοβιτς μετά την ανατρεπτική νίκη απέναντι στην Σερβία.
Ο προπονητής είπε πως η απόδοση της ομάδας ήταν πολύ καλή. Το βλέμμα είναι στα επόμενα τρία παιχνίδια ενώ η ψυχολογία μετά από την νίκη είναι πολύ καλή μετά από τέτοια εμφάνιση τόνισε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
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