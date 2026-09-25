Μεγάλη νίκη της Εθνικής στο Βελιγράδι

Ο Σπύρος Νάσιος από το Βελιγράδι, στην Super Κατερίνα, για την χτεσινή νίκη της Εθνικής απέναντι στην Σερβία.

Μιλά για τις χαμένες ευκαιρίες της ομάδας στο Μαρακανά και την μεγάλη ανατρεπτική νίκη της “γαλανόλευκης”. Το βλέμμα τώρα στον αγώνα με την Γερμανία.

Ελλάδα – Γερμανία την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 21:45 στον Alpha!