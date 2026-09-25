LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Μην αρχίζεις τη μουρμούρα (Ε)

Μην αρχίζεις τη μουρμούρα (Ε)

15:45
ALPHA NEWS

UEFA Nations League 2026-27

Όλα τα νέα της Εθνικής Ελλάδας για το UEFA Nations League

Μεγάλη νίκη της Εθνικής στο Βελιγράδι

UEFA NATIONS LEAGUE
25/09/2026 13:50

Ο Σπύρος Νάσιος από το Βελιγράδι, στην Super Κατερίνα, για την χτεσινή νίκη της Εθνικής απέναντι στην Σερβία.

Μιλά για τις χαμένες ευκαιρίες της ομάδας στο Μαρακανά και την μεγάλη ανατρεπτική νίκη της “γαλανόλευκης”. Το βλέμμα τώρα στον αγώνα με την Γερμανία.

Ελλάδα – Γερμανία την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 21:45 στον Alpha!

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης