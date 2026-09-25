Nations League: Με οκτώ αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα η πρεμιέρα

Με οκτώ ποδοσφαιρικούς αγώνες, συνεχίζεται σήμερα η πρεμιέρα του Nations League.

Ντεμπούτο στον πάγκο της Εθνικής Γαλλίας, κάνει ο Ζινεντίν Ζιντάν, στον αγώνα με την Τουρκία. Επίσης, ενδιαφέρον έχουν και οι αναμετρήσεις της Ιταλίας με το Βέλγιο και της Σουηδίας με τη Ρουμανία.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα των πρώτων δύο αγωνιστικών του Nations League για την περίοδο 2026/27 (οι αγώνες αρχίζουν στις 21:45 εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) έχουν ως εξής:

LEAGUE A

1ος ΟΜΙΛΟΣ

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1η αγωνιστική – 25 Σεπτεμβρίου

Ιταλία-Βέλγιο 21:45

Τουρκία-Γαλλία 21:45

2ος ΟΜΙΛΟΣ

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1η αγωνιστική – 24 Σεπτεμβρίου

Ολλανδία-Γερμανία 1-1

Σερβία-ΕΛΛΑΔΑ 1-2

— Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)

Ελλάδα 3

Γερμανία 1

Ολλανδία 1

Σερβία 0

3ος ΟΜΙΛΟΣ

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1η αγωνιστική – 26 Σεπτεμβρίου

Αγγλία-Ισπανία 21:45

Τσεχία-Κροατία 21:45

4ος ΟΜΙΛΟΣ

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1η αγωνιστική – 24 Σεπτεμβρίου

Πορτογαλία-Ουαλία 1-0

Νορβηγία-Δανία 3-2

— Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)

Νορβηγία 3

Πορτογαλία 3

Ουαλία 0

Δανία 0

— LEAGUE B

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1ος ΟΜΙΛΟΣ

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1η αγωνιστική – 26 Σεπτεμβρίου

Σλοβενία-Σκωτία 16:00

Β.Μακεδονία-Ελβετία 21:45

2ος ΟΜΙΛΟΣ

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1η αγωνιστική – 25 Σεπτεμβρίου

Γεωργία-Β. Ιρλανδία 19:00

Ουγγαρία-Ουκρανία 21:45

3ος ΟΜΙΛΟΣ

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1η αγωνιστική – 24 Σεπτεμβρίου

Αυστρία-Ισραήλ 3-1

Κόσοβο-Ιρλανδία 1-0

— Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)

Αυστρία 3

Κόσοβο 3

Ιρλανδία 0

Ισραήλ 0

4ος ΟΜΙΛΟΣ

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1η αγωνιστική – 25 Σεπτεμβρίου

Πολωνία-Βοσνία 21:45

Σουηδία-Ρουμανία 21:45

— LEAGUE C

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1ος ΟΜΙΛΟΣ

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1η αγωνιστική – 26 Σεπτεμβρίου

Σαν Μαρίνο-Φινλανδία 19:00

Αλβανία-Λευκορωσία 21:45

2ος ΟΜΙΛΟΣ

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1η αγωνιστική – 25 Σεπτεμβρίου

Αρμενία-Λετονία 19:00

Μαυροβούνιο-Κύπρος 21:45

3ος ΟΜΙΛΟΣ

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1η αγωνιστική – 26 Σεπτεμβρίου

Ν. Φαρόε-Καζακστάν 19:00

Σλοβακία-Μολδαβία 21:45

4ος ΟΜΙΛΟΣ

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1η αγωνιστική – 26 Σεπτεμβρίου

Ισλανδία-Εσθονία 19:00

Βουλγαρία-Λουξεμβούργο 19:00

LEAGUE D

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1ος ΟΜΙΛΟΣ

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1η αγωνιστική – 24 Σεπτεμβρίου

Ανδόρα-Μάλτα 1-2

Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)

Μάλτα 3

Ανδόρα 0

Γιβραλτάρ 0 -0αγ.

2ος ΟΜΙΛΟΣ

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1η αγωνιστική – 24 Σεπτεμβρίου

Λιχτενστάιν-Λιθουανία 0-2

Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)

Λιθουανία 3

Λιχτενστάιν 0

Αζερμπαϊτζάν 0 -0αγ.