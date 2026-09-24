Δουβίκας: «Δεν είναι στόχος η τρίτη θέση, κοιτάμε ψηλά»

Ο Τάσος Δουβίκας , το ΄΄χρυσό΄΄ γκολ μιλώντας στον Σπύρο Νάσιο και στην εκπομπή του Alphatv μίλησε για την σημασία που έχει για τον ίδιο αυτό το γκολ αφού σε λίγες ημέρες γίνεται πατέρας αλλά και το πόσο σημαντικό είναι για όλη την ομάδα που προσπάθησε και πέτυχε μια ανατροπή που πίστεψαν όλοι οι παίχτες.«Δεν είναι στόχος η τρίτη θέση, κοιτάμε ψηλά» τόνισε με χαμόγελο