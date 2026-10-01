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Όλα τα νέα της Εθνικής Ελλάδας για το UEFA Nations League

Οι αλλαγές και η ενδεκάδα της Εθνικής

UEFA NATIONS LEAGUE
01/10/2026 21:12

Λίγα λεπτά μόνο απόμένουν για την έναρξη του αγώνα Ελλάδα –  Ολλανδία στην  Τούμπα για την 3η αγωνιστική του UEFA Nations League.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έκανε αλλαγές βάσει του τραυματισμού του Γιώργου Βαγιαννίδη και ξεκούρασης ποδοσφαιριστών από τα σύντομα σε χρονικό διάστημα μεταξύ τους παιχνίδια.

Η εντεκάδα έχει ως εξής για το αποψινό παιχνίδι με την Ολλανδία:

  • Κωσταντίνος Τζολάκης
  • Μανώλξης Σάλιακας
  • Κώστας Τσιμίκας
  • Παναγιώτης Ρέτσος
  • Ντίνος Μαυροπάνος
  • Δημήτρης Κουρμπέλης
  • Θανάσης Ανδρούτσος
  • Κωσταντίνος Καρέτσας
  • Χρήστος Τζόλης
  • Φώτης Ιωαννίδης
  • Βαγγέλης Παυλίδης

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