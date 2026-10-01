Οι αλλαγές και η ενδεκάδα της Εθνικής
Λίγα λεπτά μόνο απόμένουν για την έναρξη του αγώνα Ελλάδα – Ολλανδία στην Τούμπα για την 3η αγωνιστική του UEFA Nations League.
Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έκανε αλλαγές βάσει του τραυματισμού του Γιώργου Βαγιαννίδη και ξεκούρασης ποδοσφαιριστών από τα σύντομα σε χρονικό διάστημα μεταξύ τους παιχνίδια.
Η εντεκάδα έχει ως εξής για το αποψινό παιχνίδι με την Ολλανδία:
- Κωσταντίνος Τζολάκης
- Μανώλξης Σάλιακας
- Κώστας Τσιμίκας
- Παναγιώτης Ρέτσος
- Ντίνος Μαυροπάνος
- Δημήτρης Κουρμπέλης
- Θανάσης Ανδρούτσος
- Κωσταντίνος Καρέτσας
- Χρήστος Τζόλης
- Φώτης Ιωαννίδης
- Βαγγέλης Παυλίδης
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