Οι αλλαγές και η ενδεκάδα της Εθνικής

Λίγα λεπτά μόνο απόμένουν για την έναρξη του αγώνα Ελλάδα – Ολλανδία στην Τούμπα για την 3η αγωνιστική του UEFA Nations League.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έκανε αλλαγές βάσει του τραυματισμού του Γιώργου Βαγιαννίδη και ξεκούρασης ποδοσφαιριστών από τα σύντομα σε χρονικό διάστημα μεταξύ τους παιχνίδια.

Η εντεκάδα έχει ως εξής για το αποψινό παιχνίδι με την Ολλανδία: