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Κώστας Τσιμίκας: Θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό

UEFA NATIONS LEAGUE
04/10/2026 19:22
Κώστας Τσιμίκας: Θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό

Στον Alpha και τον Σπύρο Νάσιο μίλησε ο Κώστας Τσιμίκας, λίγες ώρες πριν την έναρξη του αγώνα με την Γερμανία στην Τούμπα.

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Ο ποδοσφαιριστής είπε στην κάμερα του Alpha ότι το παιχνίδι με τη Γερμανία θα είναι δύσκολο και απαιτεί συγκέντρωση.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, όλα τα παιχνίδια μέχρι σήμερα η Εθνική τα έχει αντιμετωπίσει σαν τελικούς.

“Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό απόψε” είπε ο Κώστας Τσιμίκας.

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