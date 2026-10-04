Κώστας Τσιμίκας: Θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό

Στον Alpha και τον Σπύρο Νάσιο μίλησε ο Κώστας Τσιμίκας, λίγες ώρες πριν την έναρξη του αγώνα με την Γερμανία στην Τούμπα.

Ο ποδοσφαιριστής είπε στην κάμερα του Alpha ότι το παιχνίδι με τη Γερμανία θα είναι δύσκολο και απαιτεί συγκέντρωση.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, όλα τα παιχνίδια μέχρι σήμερα η Εθνική τα έχει αντιμετωπίσει σαν τελικούς.

“Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό απόψε” είπε ο Κώστας Τσιμίκας.