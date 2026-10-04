Ιβάν Γιοβάνοβιτς: Σαν ομάδα σε όλα τα παιχνίδια μέχρι σήμερα είχαμε πολύ καλή απόδοση

Στον Alpha και τον Σπύρο Νάσιο μίλησε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, λίγο πριν την σέντρα της Εθνικής Ελλάδος με την Γερμανία στην Τούμπα.

Όπως είπε ο ομοσπονδιακός τεχνικός, το παιχνίδι προβλέπεται δύσκολο αλλά η Εθνική θα βάλει τα δυνατά της, όπως και στα προηγούμενα παιχνίδια.

Για τις αλλαγές στην εντεκάδα του αποψινού παχνιδιού, δήλωσε πως επέλεξε να βάλει “φρέσκα” άτομα για απόψε και πως ήταν μία απαραίτητη κίνηση αυτή η αλλαγή.

“Εύχομαι σαν προπονητής οι ποδοσφαιριστές μου να είναι στο τέλειο επίπεδο παιχνιδιού σε σχέση με τον αντίπαλο” είπε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.