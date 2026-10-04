Η εντεκάδα της Εθνικής κόντρα στην Γερμανία – Εκτός ο Τεττέι
Όλα έτοιμα για την Εθνική, η οποία σε λίγη ώρα θα βρεθεί αντιμέτωπη με την Γερμανία στην Τούμπα για την 4η αγωνιστική του UEFA Nations League.
Εκτός αποστολής μένει ο Τεττέι, με τη θέση του να παίρνει ο Αλέξανδρος Κυριζίδης.
Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει συμπεριλάβει στους εκλεκτούς του, Ιωαννίδη και Μασούρα, που σκόραραν στο προηγούμενο αγώνα με την Ολλανδία.
Αναλυτικά η εντεκάδα της Εθνικής:
- Κωσταντής Τζολάκης
- Μανώλης Σάλιακας
- Κώστα Τσιμίκας
- Κωσταντίνος Κουλιεράκης
- Ντίνος Μαυροπάνος
- Δημήτρης Κουρμπέλης
- Χρήστος Ζαφείρης
- Αλέξανδρος Κυζιρίδης
- Γιώργος Μασούρας
- Φώτης Ιωαννίδης
- Βαγγέλης Παυλίδης
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