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Η εντεκάδα της Εθνικής κόντρα στην Γερμανία – Εκτός ο Τεττέι

UEFA NATIONS LEAGUE
04/10/2026 20:45
Η εντεκάδα της Εθνικής κόντρα στην Γερμανία – Εκτός ο Τεττέι
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Όλα έτοιμα για την Εθνική, η οποία σε λίγη ώρα θα βρεθεί αντιμέτωπη με την Γερμανία στην Τούμπα για την 4η αγωνιστική του UEFA Nations League. 

Εκτός αποστολής μένει ο Τεττέι, με τη θέση του να παίρνει ο Αλέξανδρος Κυριζίδης. 

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει συμπεριλάβει στους εκλεκτούς του, Ιωαννίδη και Μασούρα, που σκόραραν στο προηγούμενο αγώνα με την Ολλανδία.

Αναλυτικά η εντεκάδα της Εθνικής:

  • Κωσταντής Τζολάκης
  • Μανώλης Σάλιακας
  • Κώστα Τσιμίκας
  • Κωσταντίνος Κουλιεράκης
  • Ντίνος Μαυροπάνος
  • Δημήτρης Κουρμπέλης
  • Χρήστος Ζαφείρης
  • Αλέξανδρος Κυζιρίδης
  • Γιώργος Μασούρας
  • Φώτης Ιωαννίδης
  • Βαγγέλης Παυλίδης

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