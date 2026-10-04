Η εντεκάδα της Εθνικής κόντρα στην Γερμανία – Εκτός ο Τεττέι

Όλα έτοιμα για την Εθνική, η οποία σε λίγη ώρα θα βρεθεί αντιμέτωπη με την Γερμανία στην Τούμπα για την 4η αγωνιστική του UEFA Nations League.

Εκτός αποστολής μένει ο Τεττέι, με τη θέση του να παίρνει ο Αλέξανδρος Κυριζίδης.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει συμπεριλάβει στους εκλεκτούς του, Ιωαννίδη και Μασούρα, που σκόραραν στο προηγούμενο αγώνα με την Ολλανδία.

Αναλυτικά η εντεκάδα της Εθνικής: