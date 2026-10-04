( Βίντεο): Επί ποδός η Θεσσαλονίκη για τον αγώνα της Εθνικής

Σε ρυθμούς Εθνικής η Θεσσαλονίκη , εν όψει του βραδυνού αγώνα της Εθνικής με την Γερμανία . Οι ΄΄φάροι΄΄ της γαλανόλευκης έχουν ήδη δώσει το δικό τους ραντεβού στον Λευκό Πύργο. Τα ΄΄μαγικά΄΄ χαρτάκια έχουν ΄δη εξαφανιστεί και για ένα ακόμη βράδυ οι διεθνέις μας θα έχουν στο πλευρό τους, τους Έλληνες φιλάθλους.