LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Μην αρχίζεις τη μουρμούρα (Ε)

Μην αρχίζεις τη μουρμούρα (Ε)

16:45
ALPHA NEWS

UEFA Nations League 2026-27

Όλα τα νέα της Εθνικής Ελλάδας για το UEFA Nations League

( Βίντεο): Επί ποδός η Θεσσαλονίκη για τον αγώνα της Εθνικής

UEFA NATIONS LEAGUE
04/10/2026 11:43

Σε ρυθμούς Εθνικής η Θεσσαλονίκη , εν όψει του βραδυνού αγώνα της Εθνικής με την Γερμανία . Οι ΄΄φάροι΄΄ της γαλανόλευκης έχουν ήδη δώσει το δικό τους ραντεβού στον Λευκό Πύργο. Τα ΄΄μαγικά΄΄ χαρτάκια έχουν ΄δη εξαφανιστεί και για ένα ακόμη βράδυ οι διεθνέις μας θα έχουν στο πλευρό τους, τους Έλληνες φιλάθλους.

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης