( Βίντεο): Επί ποδός η Θεσσαλονίκη για τον αγώνα της Εθνικής
Σε ρυθμούς Εθνικής η Θεσσαλονίκη , εν όψει του βραδυνού αγώνα της Εθνικής με την Γερμανία . Οι ΄΄φάροι΄΄ της γαλανόλευκης έχουν ήδη δώσει το δικό τους ραντεβού στον Λευκό Πύργο. Τα ΄΄μαγικά΄΄ χαρτάκια έχουν ΄δη εξαφανιστεί και για ένα ακόμη βράδυ οι διεθνέις μας θα έχουν στο πλευρό τους, τους Έλληνες φιλάθλους.
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