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UEFA Nations League: “Καρφιτσωμένη” στην κορυφή του ομίλου της η Εθνική Ελλάδος

UEFA NATIONS LEAGUE
04/10/2026 17:58
UEFA Nations League: “Καρφιτσωμένη” στην κορυφή του ομίλου της η Εθνική Ελλάδος
PHOTO/AP - Giannis Papanikos

Πως διαμορφώνεται μέχρι στιγμής ο βαθμολογικός πίνακας

Στην κορυφή του ομίλου της η Εθνική Ελλάδος, μετά από μία σπουδαία πορεία στην διοργάνωση του Nation League.

Η Εθνική έχει αντιμετωπίσει μέχρι στιγμής την Σερβία, την Γερμανία, την Ολλανδία. Σήμερα, θα παίξει κόντρα στην Γερμανία σε έναν αγώνα ρεβάνς για τους Γερμανούς στην Τούμπα μετά το ιστορικό 1-0 της Εθνικής στο Άουσμπουργκ.

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Η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση στην βαθμολογία με 2 νίκες στην φαρέτρα της, μία ισοπαλία και συνολικά 7 βαθμούς. 

βαθμολογικός πίνακας νλ

Η Ολλανδία ακολουθεί στην δεύτερη θέση με 5 βαθμούς. 

Οι αποψινοί αντίπαλοι της γαλανόλευκης, έχουν συγκεντρώσει 4 βαθμούς, μετά από 1 νίκη, 1 ισοπαλία και 1 ήττα.

Τέλος η Σερβία, έχει παίξει 3 αγώνες και έχει ηττηθεί. 

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