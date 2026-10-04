UEFA Nations League: “Καρφιτσωμένη” στην κορυφή του ομίλου της η Εθνική Ελλάδος

Πως διαμορφώνεται μέχρι στιγμής ο βαθμολογικός πίνακας

Στην κορυφή του ομίλου της η Εθνική Ελλάδος, μετά από μία σπουδαία πορεία στην διοργάνωση του Nation League.

Η Εθνική έχει αντιμετωπίσει μέχρι στιγμής την Σερβία, την Γερμανία, την Ολλανδία. Σήμερα, θα παίξει κόντρα στην Γερμανία σε έναν αγώνα ρεβάνς για τους Γερμανούς στην Τούμπα μετά το ιστορικό 1-0 της Εθνικής στο Άουσμπουργκ.

Η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση στην βαθμολογία με 2 νίκες στην φαρέτρα της, μία ισοπαλία και συνολικά 7 βαθμούς.

Η Ολλανδία ακολουθεί στην δεύτερη θέση με 5 βαθμούς.

Οι αποψινοί αντίπαλοι της γαλανόλευκης, έχουν συγκεντρώσει 4 βαθμούς, μετά από 1 νίκη, 1 ισοπαλία και 1 ήττα.

Τέλος η Σερβία, έχει παίξει 3 αγώνες και έχει ηττηθεί.