UEFA Nations League: “Καρφιτσωμένη” στην κορυφή του ομίλου της η Εθνική Ελλάδος
Πως διαμορφώνεται μέχρι στιγμής ο βαθμολογικός πίνακας
Στην κορυφή του ομίλου της η Εθνική Ελλάδος, μετά από μία σπουδαία πορεία στην διοργάνωση του Nation League.
Η Εθνική έχει αντιμετωπίσει μέχρι στιγμής την Σερβία, την Γερμανία, την Ολλανδία. Σήμερα, θα παίξει κόντρα στην Γερμανία σε έναν αγώνα ρεβάνς για τους Γερμανούς στην Τούμπα μετά το ιστορικό 1-0 της Εθνικής στο Άουσμπουργκ.
Η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση στην βαθμολογία με 2 νίκες στην φαρέτρα της, μία ισοπαλία και συνολικά 7 βαθμούς.
Η Ολλανδία ακολουθεί στην δεύτερη θέση με 5 βαθμούς.
Οι αποψινοί αντίπαλοι της γαλανόλευκης, έχουν συγκεντρώσει 4 βαθμούς, μετά από 1 νίκη, 1 ισοπαλία και 1 ήττα.
Τέλος η Σερβία, έχει παίξει 3 αγώνες και έχει ηττηθεί.
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