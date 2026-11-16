Στον Alpha και τον Σπύρο Νάσιο, μίλησε λίγα λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Μιλώντας για την κακή εμφάνιση που αφήνει πίσω της Εθνική και το σημερινό παιχνίδι με την Σερβία είπε: “Πρέπει να είμαστε αυτοί που θα ελέγξουμε τον ρυθμό του παιχνιδιού. Πρέπει να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε φάσεις”.

“Ο κόσμος έχει αναγνωρίσει την προσπάθεια της Εθνικής Ελάδος και για αυτό μας ακολουθεί σε όλα τα γήπεδα” είπε ο προπονητής για τους φιλάθλους της εθνικής που έχουν κατακλύσει το γήπεδο.