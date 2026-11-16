Tα σενάρια πρόκρισης της Εθνικής Ελλάδας στο Nations League

Το αποψινό παιχνίδι με τη Σερβία (21:45 Alphatv) θα κρίνει σχεδόν τα πάντα για την Ελλάδα που θα πρέπει να περιμένει αφενός το αποτέλεσμα στο παιχνίδι Γερμανία-Ολλανδία αλλά και το αυριανό Δανία-Νορβηγία.Το 7-0 Η στην Ολλανδία έχει κάνει την κατάσταση …σταυρόλεξο για δυνατούς λύτες όσον αφορά τη συνέχεια της στο Nations League.

Το σημερινό ματς είναι κρίσιμο με την Εθνική να θέλει οπωσδήποτε τη νίκη. Ακόμα και με αυτή όμως δε θα είναι σίγουρα στην 2η θέση. Αν η Γερμανία νικήσει την Ολλανδία, θα προκύψει τριπλή ισοβαθμία και η Ελλάδα σε αυτή υπολείπεται στη διαφορά των τερμάτων. Λόγω του -7 από την Ολλανδία την προηγούμενη αγωνιστική.

Η πρόκριση μπορεί να έρθει ακόμη και με ισοπαλία ή ήττα από τη Σερβία, αν όμως η Γερμανία έχει το ίδιο αποτέλεσμα απέναντι στην Ολλανδία. Σε αυτή την περίπτωση, η Ελλάδα υπερτερεί στην ισοβαθμία με την ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ και εξασφαλίζει το εισιτήριο για την οκτάδα. Η Εθνική νίκησε στο Άουγκσμπουργκ και έφερε ισοπαλία στην Τούμπα.

Οι πιθανοί αντίπαλοι

Αν η Ελλάδα προκριθεί στα προημιτελικά του Nations League, θα αντιμετωπίσει μία από τις ομάδες που θα κατακτήσουν την πρώτη θέση στους άλλους τρεις ομίλους της League A.Η Εθνική δεν μπορεί να παίξει ξανά με την Ολλανδία, καθώς οι δύο ομάδες συμμετείχαν στον ίδιο όμιλο στην πρώτη φάση της διοργάνωσης.Επομένως, οι πιθανοί αντίπαλοί της είναι η Γαλλία, η Αγγλία και μία εκ των Πορτογαλίας ή Δανίας.

Η Πορτογαλία έχει προβάδισμα τριών βαθμών έναντι της Δανίας, ωστόσο οι Σκανδιναβοί υπερτερούν σε περίπτωση ισοβαθμίας. Παρότι είχαν ηττηθεί με 4-2 στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση, στη συνέχεια επικράτησαν με 4-1, αποκτώντας το σχετικό πλεονέκτημα.Η κλήρωση των προημιτελικών του Nations League έχει προγραμματιστεί για τις 20 Νοεμβρίου, στις 13:00.