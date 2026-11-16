UEFA Nations League: Η ενδεκάδα της Εθνικής κόντρα στην Σερβία

Λίγες ώρες απομένουν μέχρι την σέντρα της Εθνικής Ελλάδος με την Σερβία στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Οι δύο ομάδες θα βρεθούν αντιμέτωπες, μετά από την αποκαρδιωτική ήττα της Ελλάδας κόντρα στην Ολλανδία και μία ηττημένη πορεία της Σερβίας στην φάση των ομίλων του Νations League.

Η 11αδα του αγώνα μας 🇬🇷🇷🇸 https://t.co/cAWlCYEA0f— Ethniki Omada (@EthnikiOmada) November 16, 2026

Οι εκλεκτοί του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για το αποψινό παιχνίδι: Χρήστος Μανδάς, Λάζαρος Ρότα, Κωσταντίνος Κουλιεράκης, Ντίνος Μαυροπάνος, Χρήστος Ζαφείρης, Θανάσης Ανδρούτσος, Κωσταντίνος Καρέτσας, Χρήστος Τζόλης, Τάσος Δουβίκας, Βαγγέλης Παυλίδης.

Εκτός μένουν Ιωαννίδης και Κουρμπέλης λόγω τραυματισμών, ενώ ο προπονητής επέλεξε να αφήσει εκτός τον Τζολάκη και να τοποθετήσει στην εστία των Χρήστο Μανδά.