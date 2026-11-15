Εθνική Ελλάδας: Γιοβάνοβιτς και Μασούρας στέλνουν μήνυμα πριν από τη μάχη με τη Σερβία

Η Εθνική Ελλάδας ετοιμάζεται για την κρίσιμη αναμέτρηση με τη Σερβία, με στόχο να βγάλει αντίδραση και να κλείσει με θετικό τρόπο τις υποχρεώσεις της στο Nations League. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και ο Γιώργος Μασούρας έστειλαν το δικό τους μήνυμα πριν από το παιχνίδι, τονίζοντας την ανάγκη για συγκέντρωση και αποφασιστικότητα.

Το κλίμα στην ομάδα έχει επηρεαστεί από το τελευταίο αρνητικό αποτέλεσμα. Ωστόσο, στο ελληνικό στρατόπεδο δεν υπάρχει διάθεση παραίτησης. Η αναμέτρηση με τη Σερβία αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για την Εθνική να δείξει την αντίδρασή της μέσα στο γήπεδο.

Γιοβάνοβιτς: «Πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας»

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός αναγνώρισε ότι η κατάσταση έχει γίνει πιο δύσκολη και πως η συνέχεια δεν εξαρτάται πλέον αποκλειστικά από την ελληνική ομάδα. Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι η προσοχή όλων πρέπει να βρίσκεται στην αναμέτρηση με τη Σερβία και στην προσπάθεια για τη νίκη.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο γεγονός ότι θα αντιμετωπίσει ξανά την πατρίδα του. Όπως παραδέχθηκε, η πρώτη αναμέτρηση στο Βελιγράδι είχε ξεχωριστή συναισθηματική φόρτιση, καθώς ήταν η πρώτη φορά που βρέθηκε απέναντι στη χώρα του. Αυτή τη φορά εκτιμά ότι θα μπορέσει να διαχειριστεί ευκολότερα την κατάσταση.

Παράλληλα, απέρριψε την ιδέα ότι η Σερβία θα παρουσιαστεί αδιάφορη. Η αντίπαλος της Εθνικής έχει τα δικά της κίνητρα και θα διεκδικήσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Μασούρας: Να μην πάει χαμένη η ευκαιρία

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Μασούρας στάθηκε στην ανάγκη η ομάδα να αφήσει πίσω της την απογοήτευση και να παρουσιαστεί έτοιμη για τη νέα πρόκληση.

Ο Έλληνας διεθνής αναγνώρισε ότι μια ήττα επηρεάζει την ψυχολογία, υπογράμμισε όμως ότι το κίνητρο παραμένει ισχυρό. Η Εθνική έχει μπροστά της μια σημαντική ευκαιρία να επιβεβαιώσει την πρόοδο που έχει παρουσιάσει το τελευταίο διάστημα.

Ο Μασούρας έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στην παρουσία του κόσμου, ζητώντας από την ομάδα να δείξει από τα πρώτα λεπτά ότι θέλει περισσότερο τη νίκη.

Όλα κρίνονται στο γήπεδο

Το μήνυμα από τον προπονητή και τον διεθνή επιθετικό είναι κοινό. Η Εθνική χρειάζεται αντίδραση, καθαρό μυαλό και αποφασιστικότητα απέναντι σε έναν αντίπαλο που έχει επίσης ισχυρό κίνητρο.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς γνωρίζει τις δυσκολίες της αποστολής, ενώ ο Γιώργος Μασούρας καλεί τους συμπαίκτες του να μην αφήσουν την ευκαιρία να πάει χαμένη.

Πλέον, τον πρώτο λόγο έχει το γήπεδο. Η Ελλάδα θέλει να παρουσιαστεί ανταγωνιστική, να διεκδικήσει τη νίκη απέναντι στη Σερβία και να ολοκληρώσει την προσπάθειά της με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.