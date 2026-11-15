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Ελλάδα – Σερβία:Στις 21:45 η αναμέτρηση στον Alpha!

UEFA NATIONS LEAGUE
15/11/2026 21:55
Ελλάδα – Σερβία:Στις 21:45 η αναμέτρηση στον Alpha!
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Στο Πανθεσσαλικό Στάδιο θα υποδεχτεί την Σερβία η Εθνική Ελλάδος για τον τελευταίο κρίσιμο αγώνα της φάσης των ομίλων του Nations League. Η αναμέτρηση θα κρίνει την συμμετοχή της Ελλάδας στα προημιτελικά του Nations League.

Η Εθνική πρέπει να ξεχάσει το αποκαρδιωτικό 7-0 στην Κρόιφ αρένα την Παρασκευή κόντρα στην Ολλανδία. Οι ουράνιε δεν σταματούσαν πουθενά με την Εθνική να έχει αφήσει το πεδίο ελεύθερο. Τώρα οι παίκτες της γαλανόλευκης ψάχνουν την νίκη και το θετικό αποτέλεσμα προκειμένου να συνεχίσουν στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Στην δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα

Πριν τον αγώνα με την Ολλανδία, η Εθνική βρισκόταν στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα χωρίς να έχει γνωρίσει ήττα και μονάχα μία ισοπαλία στην πλάτη της και 8 βαθμούς. Παρομοίως η Ολλανδία βρισκόταν και εκείνη στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα με 8 βαθμούς.

βαθμολογικος πίνακας uefa

Μετά την αναμέτρηση με την Ολλανδία, η Εθνική διατηρεί τους 8 βαθμούς, αλλά “βουτάε”ι στη  δεύτερη θέση στον πίνακα. Οι Ολλανδοί “καρφιτσώνονται” στην κορυφή με 11 βαθμούς. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Γερμανία με 8 βαθμούς, ενώ η Σερβία στην τέταρτη θέση με 0 βαθμούς καθώς δεν έχει καταφέρει να βρει τη νίκη στις αναμετρήσεις της με τις ομάδες του ομίλου.

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