Ιβάν Γιοβάνοβιτς: Πολύ άσχημο παιχνίδι

Στον Alpha και τον Σπύρο Νάσιο μίλησε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς μετά την αποκαρδιωτική ήττα της Εθνικής στο παιχνίδι με την Ολλανδία.

“Πολύ άσχημο σε εξέλιξη το παιχνίδι. Πρέπει να κάνουμε μία προσπάθεια να προετοιμαστούμε όσον το δυνατόν καλύτερα για το παιχνίδι με την Σερβία.” είπε ο προπονητής.

“Μόλις βρεθείς πίσω στο σκορ με 3-0 ήδη από τα 13 με 19 λεπτά είναι σίγουρα ένα σοκ” σχολιάσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.