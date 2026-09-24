UEFA NATIONS LEAGUE: Η Εθνική παίζει μπάλα στον Alpha απόψε στις 21:45 – Σερβία – Ελλάδα

Στο γήπεδο της Σερβίας δοκιμάζεται απόψε η Εθνική Ελλάδας, με τη σέντρα να είναι προγραμματισμένη για τις 21:45.

Η αναμέτρηση μεταδίδεται τηλεοπτικά από τον Alpha, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στην προσπάθεια της Εθνικής απέναντι στη Σερβία.

Στην εκπομπή «Super Κατερίνα» μίλησε ο Νίκος Νταμπίζας, ο οποίος θα βρίσκεται στον σχολιασμό τόσο του αποψινού αγώνα όσο και της αναμέτρησης της Κυριακής.

Ο παλαίμαχος διεθνής ποδοσφαιριστής αναφέρθηκε στην αποψινή δοκιμασία της Εθνικής και στα στοιχεία που μπορούν να παίξουν ρόλο στην εξέλιξη του παιχνιδιού.

Η αναμέτρηση με τη Σερβία αποτελεί ένα ακόμη δυνατό τεστ για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, με τους διεθνείς να καλούνται να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του αγώνα.

Η σέντρα είναι στις 21:45 και η τηλεοπτική μετάδοση θα γίνει από τον Alpha.