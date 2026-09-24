UEFA NATIONS LEAGUE: Η Εθνική παίζει μπάλα στον Alpha απόψε στις 21:45 – Σερβία – Ελλάδα
Στο γήπεδο της Σερβίας δοκιμάζεται απόψε η Εθνική Ελλάδας, με τη σέντρα να είναι προγραμματισμένη για τις 21:45.
Η αναμέτρηση μεταδίδεται τηλεοπτικά από τον Alpha, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στην προσπάθεια της Εθνικής απέναντι στη Σερβία.
Στην εκπομπή «Super Κατερίνα» μίλησε ο Νίκος Νταμπίζας, ο οποίος θα βρίσκεται στον σχολιασμό τόσο του αποψινού αγώνα όσο και της αναμέτρησης της Κυριακής.
Ο παλαίμαχος διεθνής ποδοσφαιριστής αναφέρθηκε στην αποψινή δοκιμασία της Εθνικής και στα στοιχεία που μπορούν να παίξουν ρόλο στην εξέλιξη του παιχνιδιού.
Η αναμέτρηση με τη Σερβία αποτελεί ένα ακόμη δυνατό τεστ για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, με τους διεθνείς να καλούνται να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του αγώνα.
Η σέντρα είναι στις 21:45 και η τηλεοπτική μετάδοση θα γίνει από τον Alpha.
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