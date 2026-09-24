Οι τρεις γνώριμοι Σέρβοι της Εθνικής

Γνώριμοι της “γαλανόλευκης” είναι τρείς ποδοσφαιριστές της Σερβίας οι οποίοι ξέρουν από πρώτο χέρι τι θα αντιμετωπίσουν .

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς του ΠΑΟΚ, ο Λούκα Γιόβιτς της ΑΕΚ και ο Νεμάνια Μαξίμοβιτς, ο οποίος πέρασε τη σεζόν 2024/25 στον Παναθηναϊκό, βρίσκονται στην αποστολή των «Orlovi» για το αποψινό παιχνίδι .

Ζίβκοβιτς: Σκέφτεται σαν … Έλληνας

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς αποτελεί την χαρακτηριστική περίπτωση. Ήρθε στον ΠΑΟΚ τον Σεπτέμβριο του 2020 ως ελεύθερος από την Μπενφίκα και έξι χρόνια αργότερα εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς για την ομάδα της Θεσσαλονίκης.

INTIME

Είναι ο παίχτης που στον δικέφαλο του Βορρά τον βλέπουν ως ηγέτη με την UEFA να τον καταγράφει ως αρχηγό του Δικεφάλου και σε ευρωπαϊκά παιχνίδια μέσα στο 2026. Έχει βρεθεί αντίπαλος με σχεδόν όλους τους Έλληνες διεθνείς, γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες και κυρίως τα ελληνικά αποδυτήρια.

Ο Γιόβιτς μαθαίνει …Ελληνικά

Ήρθε στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ τον Αύγουστο του 2025 μετά τη διετία του στη Μίλαν.

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Η “φιλοσοφία” του Βαλκάνιου ποδοσφαιριστή τον έχει βοηθήσει να κερδίσει άμεσα την θέση του βασικού στην ΑΕΚ.

Ο Μαξίμοβιτς και ο Παναθηναϊκός

Η τρίτη περίπτωση είναι ο Νεμάνια Μαξίμοβιτς. Ο 31χρονος μέσος αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι του 2024 και παρέμεινε για μία σεζόν στους πράσινους.

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Aποχώρησε έχοντας καταγράψει 50 συμμετοχές και τέσσερα γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, πριν συνεχίσει την καριέρα του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.