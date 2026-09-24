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UEFA NATIONS LEAGUE:Τα τύμπανα χτυπάνε δυνατά στο “Μαρακανά” του Βελιγραδίου

UEFA NATIONS LEAGUE
24/09/2026 20:54
UEFA NATIONS LEAGUE:Τα τύμπανα χτυπάνε δυνατά στο “Μαρακανά” του Βελιγραδίου
Φίλαθλοι απο όλη την Ελλάδα στο πλευρό των διεθνών ΙΝΤΙΜΕ

΄΄Τα τύμπανα χτυπάνε δυνατά΄΄  , στο  «Μαρακανά» με τους  φιλάθλους της Εθνική μας να δίνουν ήδη δυναμικό παρόν στις κερκίδες του Σταδίου.

ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΡΒΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ξεχωριστή ΄΄νότα΄΄ στις κερκίδες τα συνθήματα των Ελλήνων φιλάθλων ΙΝΤΙΜΕ

Φίλαθλοι που έχουν ταξιδέψει από πολλές περιοχές της Ελλάδας αλλά και Έλληνες που ζούν στο Βελιγράδι εξασφάλισαν το μαγικό χαρτάκι για να συμπαρασταθούν και να εμψυχώσουν τους διεθνείς μας στον πρώτο τους αγώνα.Στην πρωτεύουσα της Σερβίας έφτασαν περίπου  600 Έλληνες φίλαθλοι – εκδρομείς για να στηρίξουν την προσπάθεια της ομάδας στην πρώτη κατηγορία του UEFA NATIONS LEAGUE

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