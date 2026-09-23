Nations League: “Πετάει” για Βελιγράδι η Εθνική

Αναχώρησε για το Βελιγράδι η Εθνική Ομάδα, όπου θα έρθει αντιμέτωπη με την Σερβία.

Η γαλανόλευκη αύριο θα βρεθεί απέναντι με την Σερβία στον πρώτο της αγώνα στην League A για την Nations League.

Η γαλανόλευκη αύριο θα βρεθεί απέναντι με την Σερβία INTIME

Η αποστολή αποτελείται από τους: Τερματοφύλακες: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης. Αμυντικοί: Μαυροπάνος, Μιχαηλίδης, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ντόη, Σάλιακας, Βαγιαννίδης, Κυριακόπουλος, Τσιμίκας. Μέσοι: Ανδρούτσος, Ζαφείρης, Τριάντης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Καρέτσας, Μασούρας, Κυζιρίδης. Επιθετικοί: Ιωαννίδης, Τζόλης, Παυλίδης, Δουβίκας, Τεττέη, Κωστούλας.

Οι αγώνες της Εθνικής:

ΠΕΜΠΤΗ 24/09: 21:45 ΣΕΡΒΙΑ – ΕΛΛΑΔΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 27/09: 21:45 ΓΕΡΜΑΝΙΑ – ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΜΠΤΗ 01/10: 21:45 ΕΛΛΑΔΑ – ΟΛΛΑΝΔΙΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 04.10: 21:45 ΕΛΛΑΔΑ – ΓΕΡΜΑΝΙΑ