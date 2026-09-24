Εθνική Ελλάδος: Με το βλέμμα στη νίκη

Η Εθνική Ελλάδος “βλέπει” νίκη και οι διεθνείς μας είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν τις υποχρεώσεις της στο Nations League στο Βελιγράδι με αντίπαλο τη Σερβία.

Τώρα όσον αφορά τα πλάνα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ο έμπειρος τεχνικός προσανατολίζεται στο να αγωνιστεί με τέσσερις αμυντικούς αντί για τρεις, όπως είχε συμβεί στα προηγούμενα ματς της Εθνικής με τους Βαγιαννίδη, Μαυροπάνο, Τσιμίκα με Κουλιεράκη και Ρέτσο να διεκδικούν μια θέση. Εκείνος που θα τους δίνει οδηγίες κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο Τζολάκης.

Παράλληλα, στον χώρο του κέντρου ο Γιοβάνοβιτς θέλει να συνδυάσει την εμπειρία με τα πολλά τρεξίματα γι’ αυτό θα βάλει τους Κουρμπέλη, Ζαφείρη και Καρέτσα να είναι οι υποψήφιοι, ενώ στην επίθεση θα αγωνιστούν στα «φτερά» οι Τζόλης και Κωστούλας με τον Παυλίδη στη θέση του σέντερ φορ.

Το κλίμα στα αποδυτήρια της γαλανόλευκης είναι πάρα πολύ καλό με τους διεθνείς να είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν στο αποψινό αγώνα .

Αυτό θα είναι το νέο Nations League: Οι αλλαγές και οι τροποποιήσεις που έρχονται.

Η UEFA προχωρά σε αλλαγές στο Nations League για τη σεζόν 2028/29, καταργώντας τη League D και διατηρώντας πλέον τρεις κατηγορίες (A, B και C). Η εξέλιξη αυτή επηρεάζει άμεσα και την Ελλάδα, καθώς η συνολική συγκομιδή και η θέση στη γενική κατάταξη αποκτούν καθοριστική σημασία.