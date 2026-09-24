UEFA Nations League: Η Ελλάδα στη League A – Όλα τα σενάρια για την παραμονή της

Η Εθνική Ελλάδας ετοιμάζεται για την ιστορική πρώτη της συμμετοχή στη League A του Nations League, σε μια διοργάνωση που αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον εξαιτίας των αλλαγών που έχει αποφασίσει η UEFA. Η πορεία της «γαλανόλευκης» στον όμιλο με Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία θα κρίνει όχι μόνο την κατάταξή της, αλλά και την κατηγορία στην οποία θα αγωνίζεται από το 2028.

Το Nations League αλλάζει σημαντικά από τη σεζόν 2028/29. Η UEFA προχωρά στην κατάργηση της League D και διαμορφώνει τρεις κατηγορίες των 18 ομάδων, με τις League A, B και C να αποτελούνται από τρεις ομίλους των έξι ομάδων.

Έτσι, η φετινή διοργάνωση αποκτά χαρακτήρα μεταβατικής περιόδου, αλλά και ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα, που για πρώτη φορά βρίσκεται στο κορυφαίο επίπεδο και καλείται να διεκδικήσει την παραμονή της ανάμεσα στις ισχυρότερες εθνικές ομάδες της Ευρώπης.

Τι χρειάζεται η Ελλάδα για να παραμείνει στη League A

Το καλύτερο δυνατό σενάριο για την Εθνική είναι να τερματίσει στις δύο πρώτες θέσεις του ομίλου. Σε αυτή την περίπτωση, η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα πάρει την πρόκριση για τα προημιτελικά του Nations League και παράλληλα θα εξασφαλίσει αυτόματα την παρουσία της στη League A και στη νέα διοργάνωση του 2028/29.

Η τρίτη θέση, ωστόσο, δεν οδηγεί απευθείας στον υποβιβασμό. Οι τέσσερις ομάδες που θα καταλάβουν την τρίτη θέση στους ομίλους θα μπουν σε μεταξύ τους σύγκριση και οι δύο καλύτερες θα παραμείνουν απευθείας στην κορυφαία κατηγορία. Οι άλλες δύο θα χρειαστεί να δώσουν αγώνες playoffs απέναντι σε ομάδες της League B, προκειμένου να κρατήσουν τη θέση τους.

Υπάρχει όμως περιθώριο παραμονής ακόμη και από την τέταρτη θέση. Οι δύο καλύτερες τέταρτες ομάδες της συνολικής κατάταξης θα έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν την παραμονή τους μέσω των playoffs League A/B, ενώ μόνο οι δύο χειρότερες θα υποβιβαστούν απευθείας.

Γι’ αυτό και κάθε βαθμός μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός για τη «γαλανόλευκη». Δεν θα έχει σημασία μόνο η τελική θέση στον όμιλο, αλλά, σε ορισμένα σενάρια, και η συγκομιδή βαθμών σε σύγκριση με τις ομάδες που θα τερματίσουν στην ίδια θέση στους υπόλοιπους ομίλους.

Πώς θα είναι το Nations League από το 2028

Από τη σεζόν 2028/29, κάθε κατηγορία θα αποτελείται από 18 ομάδες, χωρισμένες σε τρεις ομίλους των έξι. Κάθε εθνική θα δίνει έξι αγώνες, αντιμετωπίζοντας πέντε διαφορετικούς αντιπάλους, ενώ στη διοργάνωση θα παραμείνουν τα προημιτελικά, το Final Four, αλλά και τα playoffs για τον προβιβασμό και τον υποβιβασμό.

Για την Ελλάδα, όμως, η προσοχή είναι στραμμένη στο σήμερα. Η πρώτη παρουσία της League A, απέναντι σε Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία, δεν είναι απλώς μια ιστορική στιγμή.

Είναι και η μεγάλη ευκαιρία της Εθνικής να παραμείνει στο κορυφαίο επίπεδο και να διεκδικήσει μια σταθερή θέση ανάμεσα στις μεγάλες δυνάμεις του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.