Ο Ι. Γιοβάνοβιτς λίγο πριν την έναρξη του αγώνα με την Σερβία
Στον Alpha και τον Σπύρο Νάσιο, μίλησε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, προπονητής της Εθνικής, λίγη ώρα πριν ξεκινήσει ο αγώνας με την Σερβία.
Η “γαλανόλευκη” θα βρεθεί αντιμέτωπη σε λίγα λεπτά με την Σερβία, στο Βελιγράδι στο γήπεδο Μαρακανά για την 1η αγωνιστική του UEFA Nations League.
Για τον στόχο να παραμείνει στην πρώτη κατηγορία η Εθνική Ελλάδας μίλησε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ενώ τόνισε για την αντίπαλο ομάδα πως είναι αδιαμφισβήτητη η μεγάλη εμπειρία της.
Για τα συναισθήματά του τώρα που η Ελλάδα θα αγωνιστεί εναντίον της Σερβίας από όπου κατάγεται ο ομοσπονδιακός τεχνικός είπε: “Τα συναισθήματα μέχρι να ξεκινήσει το παιχνίδι πάντα υπάρχουν. Μόλις ξεκινήσει τα αφήνω στην άκρη όλα.”
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