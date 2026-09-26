Εθνική Ελλάδος: Ολοι μια γροθιά πριν και μετά τον αγώνα

Το ιστορικό διπλό της Εθνικής Ελλάδος στο Βελιγράδι και όπως ήρθε ανέδειξε για ακόμη μια φορά οτι οι διεθνείς μας λειτουργούν ως ομάδα και προσπαθούν μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο.

Απο τα αποδυτήρια μέχρι την αναχώρηση απο το γήπεδο . Συγκλονιστικές οι εικόνες που δημοσιεύτηκαν λίγο μετά τον αγώνα. Την Κυριακή η Γερμανία.