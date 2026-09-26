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Εθνική Ελλάδος: Ολοι μια γροθιά πριν και μετά τον αγώνα

UEFA NATIONS LEAGUE
26/09/2026 09:39
Εθνική Ελλάδος: Ολοι μια γροθιά πριν και μετά τον αγώνα
Η γαλανόλευκη ΄΄οικογένεα΄΄ AP Photo/Darko Vojinovic

Το ιστορικό διπλό της Εθνικής Ελλάδος στο Βελιγράδι και όπως ήρθε ανέδειξε για ακόμη μια φορά οτι οι διεθνείς μας λειτουργούν ως ομάδα και  προσπαθούν μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο.

Απο τα αποδυτήρια μέχρι την αναχώρηση απο το γήπεδο . Συγκλονιστικές οι εικόνες που δημοσιεύτηκαν λίγο μετά τον αγώνα. Την Κυριακή η Γερμανία.

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