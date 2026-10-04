Ελλάδα – Γερμανία 0-0: Αήττητη η Εθνική
Ελλάδα – Γερμανία 0-0 στην Τούμπα
Εκπληκτική Εθνική μπλόκαρε την Γερμανία και δεν της επέτρεψε τίποτα στην Τούμπα. Κράτησε το 0-0 και επανήλθε στο δεύτερο ημίχρονο δριμύτερη.
Ο ρυθμός της Γερμανίας πιεστικός στο πρώτο ημίχρονο, άτονος στο δεύτερο με δυσκολία να πιέσει ξανά, λόγω της έντασης στο μαρκάρισμα από την Εθνική.
Η Ελλάδα δημιούργησε μεγάλες ευκαιρίες με Μασούρα στο 76ο λεπτό αλλά δε τα κατάφερε να σκοράρει. Αποτελεσματική η άμυνα μπροστά από το φρούριο του Τζολάκη, που δεν άφησε τίποτα να περάσει.
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