Ελλάδα – Γερμανία 0-0: Αήττητη η Εθνική

Ελλάδα – Γερμανία 0-0 στην Τούμπα

Εκπληκτική Εθνική μπλόκαρε την Γερμανία και δεν της επέτρεψε τίποτα στην Τούμπα. Κράτησε το 0-0 και επανήλθε στο δεύτερο ημίχρονο δριμύτερη.

Ο ρυθμός της Γερμανίας πιεστικός στο πρώτο ημίχρονο, άτονος στο δεύτερο με δυσκολία να πιέσει ξανά, λόγω της έντασης στο μαρκάρισμα από την Εθνική.

Η Ελλάδα δημιούργησε μεγάλες ευκαιρίες με Μασούρα στο 76ο λεπτό αλλά δε τα κατάφερε να σκοράρει. Αποτελεσματική η άμυνα μπροστά από το φρούριο του Τζολάκη, που δεν άφησε τίποτα να περάσει.