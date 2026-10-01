UEFA Nations League: Απόψε η αναμέτρηση Ελλάδας – Ολλανδίας στον Alpha

Στον Αlpha στις 21:45 Ελλάδα – Ολλανδία

Στην Τούμπα θα “κονταροχτυπηθεί” η Εθνική Ελλάδος με την Ολλανδία, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του Nations League.

Απόψε η Εθνική θα έρθει αντιμέτωπη με την Ολλανδία. Και οι δύο χώρες έρχονται μετά από νίκες. Η εθνική έρχεται “με φόρα” μετά από δύο σερί νίκες, με την Σερβία και την Γερμανία. Μάλιστα, η νίκη κόντρα την Γερμανία χαρακτηρίστηκε ιστορική, καθώς σε 11 ραντεβού με την Γερμανία, η νίκη ήρθε για πρώτη φορά.

Η Ολλανδία ήρθε αντιμέτωπη με την Σερβία την Κυριακή, αφήνοντάς την πίσω με σκορ 2-1.

Η Τούμπα θα κατακλυστεί από γαλανόλευκα χρώματα με τα εισιτήρια για τον αποψινό αγώνα να είναι sold out.