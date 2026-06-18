Ζελένσκι: “Εντελώς δικαιολογημένη” η ουκρανική επίθεση εναντίον διυλιστηρίου στη Μόσχα

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολ. Ζελένσκι, σε σημερινές δηλώσεις του, ανέφερε ότι, η επίθεση κατά διυλιστηρίου στη Μόσχα, είναι μια “μια εντελώς δικαιολογημένη απάντηση στις ρωσικές επιθέσεις εναντίον των πόλεων και των κοινοτήτων μας και ένα ακόμη σημαντικό αποτέλεσμα του έργου των στρατιωτών μας εναντίον των υποδομών που υποστηρίζουν την πολεμική μηχανή της Ρωσίας”.

Το προηγούμενο βράδυ, η Ουκρανία, εξαπέλυσε μεγάλης κλίμακας επίθεση κατά της Μόσχας.

Ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας, Σεργκέι Σομπιάνιν, ανέφερε, ότι πολλά βλήματα, χτύπησαν για δεύτερη φορά μέσα στην εβδομάδα, το διυλιστήριο.

555 ουκρανικά ντρόουνς, ανακοίνωσε ότι καταρρίφθηκαν, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, και 180 drones, με στόχο τη Μόσχα, εξουδετερώθηκαν, ανέφερε ο δήμαρχος της Μόσχας.

Σχεδόν σε καθημερινή βάση η Ρωσία, πλήττει την Ουκρανία, τέσσερα χρόνια, μετά την έναρξη του πολέμου.

Και η Ουκρανία από την πλευρά της, πλήττει ρωσικά εδάφη, όπου ιδιαίτερα στοχεύει, σε υποδομές μεταφοράς και αποθήκευσης υδρογονανθράκων.