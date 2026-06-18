Ελβετία: Η κάτω Bουλή καταψήφισε συμφωνία με τη Mercosur

Απέρριψε την συμφωνία με την Μercosur, η κάτω Βουλή στην Ελβετία, μετά από αντιδράσεις που εκφράστηκαν, από πολιτικές δυνάμεις, τόσο της Αριστεράς, όσο και της Δεξιάς.

Εν τω μεταξύ, η συμφωνία, θα περάσει τώρα από την άνω Βουλή, προκειμένου να πάρει την έγκριση από το Σώμα.

Το βράδυ της Τετάρτης, μετά από ψηφοφορία, οι βουλευτές καταψήφισαν τη συμφωνία με 96 ψήφους έναντι 86, και με 9 αποχές.

Στη Μercosur, ανήκουν η Βραζιλία, Αργεντινή, Ουρουγουάη και Παραγουάη.