Ρούτε: Ο Ζελένσκι θα μετάσχει σε συνάντηση της Ομάδας Επαφής για την Άμυνα της Ουκρανίας

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναμένεται να συμμετάσχει σήμερα στις Βρυξέλλες, σε συνεδρίαση της Ομάδας Επαφής για την Άμυνα της Ουκρανίας, της διεθνούς συμμαχίας που συντονίζει τη στρατιωτική στήριξη προς το Κίεβο.

Την πληροφορία επιβεβαίωσε ο γενικός γραμματέας του NATO, Μαρκ Ρούτε.

Την ίδια στιγμή, ο επικεφαλής της Συμμαχίας, διευκρίνισε ότι η απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να περιορίσουν τη συμμετοχή τους στις δυνάμεις ταχείας αντιμετώπισης κρίσεων του NATO έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή. Όπως ανέφερε, τα υπόλοιπα κράτη-μέλη καταβάλλουν προσπάθειες ώστε να καλύψουν τα επιχειρησιακά κενά που δημιουργούνται από τη συγκεκριμένη αμερικανική επιλογή.

«Χθες τέθηκε το ερώτημα αν η απόφαση αυτή θα εφαρμοζόταν άμεσα. Η απάντηση είναι ότι ισχύει ήδη», δήλωσε ο Ρούτε στους δημοσιογράφους πριν από τη συνάντηση των υπουργών Άμυνας της Συμμαχίας στις Βρυξέλλες.

Ωστόσο, έσπευσε να επισημάνει ότι πρόκειται κυρίως για έναν μηχανισμό στρατηγικού σχεδιασμού και όχι απαραίτητα για ένδειξη του τρόπου με τον οποίο θα λειτουργήσει η Συμμαχία σε πραγματικές συνθήκες κρίσης. Όπως τόνισε, σε περίπτωση πολεμικής σύγκρουσης, όλα τα μέλη του NATO, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, θα αξιοποιήσουν στο μέγιστο τις δυνατότητές τους προκειμένου να διασφαλίσουν τη συλλογική αμυντική ικανότητα της Συμμαχίας.