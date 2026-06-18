Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν: Ο ΔOE δηλώνει έτοιμος να προχωρήσει σε “συγκεκριμένα μέτρα”

Έτοιμος να ξεκινήσει “συγκεκριμένα μέτρα” τα οποία πρέπει να ληθφούν, κατόπιν της συμφωνίας ΗΠΑ- Ιράν για την αραίωση των αποθεμάτων υψηλού εμπλουτισμού ουρανίου που είναι υπό την εποπτεία του οργανισμού, ανακοίνωσε σήμερα ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ/ΙΑΕΑ).

Ο γενικός διευθυντής του ΔΟΑΕ Ραφαέλ Γκρόσι, μιλώντας σε δημοσιογράφους, ανέφερε ότι “Σήμερα, εναπόκειται σε εμάς να καθίσουμε με τους Αμερικανούς και Ιρανούς συναδέλφους μας και να αρχίσουμε να ορίζουμε συγκεκριμένα μέτρα που πρέπει να ληφθούν”, μέσα στο χρονικό όριο των εξήντα ημερών για τις διαπραγματεύσεις.

Συνεχίζοντας ο Εμ. Γκρόσι, πρόσθεσε, ότι «πρόκειται για μια ιδιαίτερα περίπλοκη επιχείρηση και αυτό δεν είναι μυστικό. Πρέπει άρα να είμαστε εξαιρετικά συγκεκριμένοι στις λεπτομέρειες», και συνέχισε, λέοντας, ότι η πορεία των συζητήσεων, εξαρτάται από την «πολιτική βούληση των δύο πλευρών».

Εν τω μεταξύ, χθες, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Ιρανός ομόλογός του, υπέγραψαν εξ αποστάσεως, συμφωνία, με την οποία, με την δέσμευση από την πλευρά της Τεχεράνης, να προβεί στην αραίωση του εμπλουτισμένου ουρανίου που διαθέτει, με αντάλλαγμα, άρση των διεθνών κυρώσεων.