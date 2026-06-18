Κάλπες τεστ για τον Κιρ Στάρμερ οι σημερινές εκλογές στην ευρύτερη περιοχή του Μάντσεστερ

Σήμερα διεξάγεται μία από τις πιο καθοριστικές αναπληρωματικές εκλογές των τελευταίων ετών στη Βρετανία, καθώς οι πολίτες της περιφέρειας Μέικερφιλντ, στην ευρύτερη περιοχή του Μάντσεστερ, προσέρχονται στις κάλπες. Η συγκεκριμένη αναμέτρηση θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική τόσο για το κυβερνών Εργατικό Κόμμα όσο και για την πολιτική θέση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ.

Η εκλογική διαδικασία ξεκίνησε στις 07:00 το πρωί (τοπική ώρα) και ολοκληρώνεται στις 22:00, με τα πρώτα αποτελέσματα να αναμένονται τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Οι εκλογές προκηρύχθηκαν ύστερα από την παραίτηση του Εργατικού βουλευτή Τζος Σάιμονς, ο οποίος εγκατέλειψε τη βουλευτική του έδρα ώστε να διεκδικήσει την επιστροφή του στο κοινοβούλιο ο δήμαρχος της ευρύτερης περιοχής του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ. Ο Μπέρναμ, πρώην υπουργός και παλαιότερος υποψήφιος για την ηγεσία των Εργατικών, επιχειρεί την επάνοδό του στο Γουέστμινστερ σε μια περίοδο κατά την οποία η ηγεσία του Στάρμερ βρίσκεται στο επίκεντρο της κριτικής.

Συνολικά 76.000 πολίτες έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην ψηφοφορία, ενώ 14 υποψήφιοι διεκδικούν την έδρα. Στις βουλευτικές εκλογές του 2024, οι Εργατικοί είχαν επικρατήσει με 45,2%, έναντι 31,8% του Reform UK. Ωστόσο, η ενίσχυση του Reform στις πρόσφατες τοπικές εκλογές έχει προσδώσει στη σημερινή αναμέτρηση χαρακτήρα πολιτικού τεστ με ευρύτερες προεκτάσεις.

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις εμφάνιζαν τον Άντι Μπέρναμ να διατηρεί μικρό προβάδισμα, κυρίως χάρη στην ισχυρή προσωπική του απήχηση στην περιοχή του Μάντσεστερ. Παράλληλα, ο κατακερματισμός του δεξιού και αντιμεταναστευτικού χώρου μεταξύ του Reform UK και μικρότερων κομμάτων φαίνεται να λειτουργεί υπέρ της υποψηφιότητάς του.

Η σημασία της εκλογικής αναμέτρησης ξεπερνά τα όρια της συγκεκριμένης περιφέρειας. Μια καθαρή νίκη του Μπέρναμ θα μπορούσε να ενισχύσει τα σενάρια που τον θέλουν πιθανό διάδοχο του Κιρ Στάρμερ στην ηγεσία των Εργατικών. Αντίθετα, μια οριακή επικράτηση ή ακόμη και μια ήττα θα αποδυνάμωνε όσους υποστηρίζουν την ανάγκη αλλαγής ηγεσίας στο κόμμα.

Παράλληλα, το αποτέλεσμα θα αποτελέσει σημαντικό δείκτη για την επιρροή του Reform UK στις παραδοσιακές εργατικές περιοχές της βόρειας Αγγλίας, όπου η δυσαρέσκεια των πολιτών για το αυξημένο κόστος ζωής, το μεταναστευτικό και τις οικονομικές προοπτικές έχει ενταθεί το τελευταίο διάστημα.

Για την κυβέρνηση Στάρμερ, η σημερινή εκλογική διαδικασία εκλαμβάνεται ως μια άτυπη δοκιμασία της πολιτικής της δυναμικής, μετά τις απογοητευτικές επιδόσεις των Εργατικών στις πρόσφατες τοπικές εκλογές και τις εσωκομματικές εντάσεις που ακολούθησαν. Σύμφωνα με πολιτικούς αναλυτές, ένα ισχυρό αποτέλεσμα υπέρ του Μπέρναμ ενδέχεται να επιταχύνει τις εξελίξεις στο εσωτερικό του κόμματος και να επηρεάσει ουσιαστικά το βρετανικό πολιτικό σκηνικό τους επόμενους μήνες.