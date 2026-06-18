Ο Πιτ Χέγκσεθ χαιρετίζει τις προόδους συμμάχων όσον αφορά τις αμυντικές δαπάνες

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, μιλώντας από τις Βρυξέλλες και την έδρα της συμμαχίας, ανέφερε, ότι το ΝΑΤΟ, πρέπει να επιστρέψει στις ρίζες του, ως μια “σκληροπυρηνική” στρατιωτική συμμαχία, και οι ΗΠΑ θα είναι ειλικρινείς τόσο κατ’ ιδίαν, όσο και δημοσίως σχετικά με τις χώρες που χρειάζεται να κάνουν περισσότερα για να ανταπεξέλθουν στις δεσμεύσεις τους”,

Επίσης, χαιρέτησε τις προόδους που έχουν κάνει οι σύμμαχοι της Αμερικής, που αφορούν τις αμυντικές δαπάνες

Ωστόσο, ο Χέγκσεθ, από την έδρα του ΝΑΤΟ, έκανε λόγο, ότι “πολλές χώρες τηρούν τις δεσμεύσεις τους”.