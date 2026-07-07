Χρησμός Τραμπ για τα F35

Ανοικτό το ενδεχόμενο πώλησης των αεροσκαφών F-35 στην Τουρκιά, άφησε ο Τραμπ, στη συνάντησή του με τον Ερντογάν, στην Άγκυρα. “Θα εξετάσουμε το ζήτημα”, είπε ο Τραμπ, σημειώνοντας οτι η Τουρκιά αποδείχθηκε πιο πιστός σύμμαχος, από άλλες χώρες του ΝΑΤΟ.

Ο Αμερικάνος πρόεδρος, έγινε δεκτός στην Άγκυρα, με μια μεγαλειώδη υποδοχή.

Ο Ερντογάν δεν προσπάθησε καθόλου να κρύψει οτι είχε ένα και μόνο στόχο σήμερα, να πάρει τα F-35..

Μας ενημερώνει ο Χρύσανθος Κοσελόγλου