Ο Τραμπ θα «εξετάσει» την πιθανή πώληση F-35 στην Τουρκία

O Αμερικανός Πρόεδρος, ανέφερε σήμερα, κατά την έναρξη της συνάντησής του, με τον Τούρκο ομόλογό του, πώς θα εξετάσει την πιθανότητα πώλησης μαχητικών F-35 στην Τουρκία.

«Είναι ένα τέλειο αεροσκάφος, μακράν το καλύτερο, και σίγουρα είναι κάτι που θα το εξετάσουμε», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Από την πλευρά του ο Ταγίπ Ερντογάν, έκανε λόγο για μια θετική έκβαση στην επιθυμία της Τουρκίας να αγοράσει F-35, και επεσήμανε, ότι ο Ντ. Τραμπ, είχε προηγουμένως υποσχεθεί να δώσει στο νατοϊκό σύμμαχο, πέντε αεροσκάφη, και ότι «αυτός τηρεί πάντα τις υποσχέσεις του».

Οι δυο Πρόεδροι, θα συνομιλήσουν, τόσο για το εμπόριο, όσο και για τον πόλεμο στην Ουκρανία.