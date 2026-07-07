Σουλτάνος στην Τουρκία ο Τραμπ

Μεγαλοπρεπή υποδοχή επιφύλαξε ο Ερντογάν στον Τραμπ, από την στιγμή που πάτησε το πόδι του στην Άγκυρα. Ιππείς και στρατιωτικά αγήματα του απέδωσαν τιμές, ενώ μαχητικά αεροσκάφη, πετούσαν πάνω από το προεδρικό μέγαρο. Ο Αμερικάνος πρόεδρος, έφτασε στην Τουρκική πρωτεύουσα με το νέο προεδρικό αεροσκάφος.

Μας ενημερώνει ο ανταποκριτής της τηλεόρασης του ALPHA στις ΗΠΑ, Δημήτρης Φιλιππίδης.