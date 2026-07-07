Βρετανία: Παραιτήθηκε από βουλευτής ο Νάιτζελ Φάρατζ

Ο ηγέτης του Reform UK, Νάιτζελ Φάρατζ, ανακοίνωσε την παραίτησή του από την βουλευτική του έδρα, με αποτέλεσμα να γίνουν επαναληπτικές εκλογές στην περιφέρεια του Κλάκτον στην ανατολική Αγγλία, όπου εκλέγεται.

Ωστόσο, δήλωσε, ότι θα είναι εκ νέου υποψήφιος.

Ο Φάρατζ είπε, ότι προχωρά σε αυτή τη κίνηση, προκειμένου, να δώσει στους ψηφοφόρους, την ευκαιρία να αποφανθούν οι ίδιοι, για τις κατηγορίες στο πρόσωπό του, περί οικονομικών σκανδάλων, τα οποία τον βαρύνουν.

Ο Νάιτζελ Φάρατζ, είναι επίσης στο επίκεντρο έρευνας, σχετικά με δωρεά ύψους πέντε εκατομμυρίων λιρών, που πήρε στις αρχές του 2024, από τον βασικό χρηματοδότη του Reform UK, τον Κρίστοφερ Χάρμπορν. Η χρηματοδότηση αυτή δεν καταχωρίστηκε στο μητρώο συμφερόντων των βουλευτών, όπως ορίζει ο νόμος.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι τα χρήματα διατέθηκαν αποκλειστικά για την προσωπική του ασφάλεια και ότι δεν χρησιμοποιήθηκαν για πολιτικούς σκοπούς.

Εν τω μεταξύ, σε τηλεοπτικό του μήνυμα, απέρριψε δημοσίευμα της Sunday Times, σύμφωνα με το οποίο, δεν δήλωνε παροχές για προσωπικό και υπηρεσίες ασφαλείας, που φέρεται να του παρείχε ο επί χρόνια συνεργάτης και σύμμαχός του, Τζορτζ Κοτρέλ.

Ανέφερε επίσης, ότι «δεν παραβίασε το νόμο με κανέναν τρόπο» και ότι «δεν έγινε κατάχρηση δημόσιου χρήματος».

Επιτέθηκε σε μέσα ενημέρωσης, κατηγορώντας τα, ότι επιχειρούν να πλήξουν, τόσο τον ίδιο, όσο και το κόμμα του.