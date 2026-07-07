Κατάρ: Κίνδυνος να εκραγεί το δεξαμενόπλοιο που χτυπήθηκε από βλήμα στο Στενό του Ορμούζ

Σε κατάσταση υψίστου κινδύνου για πρόκληση έκρηξης βρίσκεται το πλοίο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου «Al Rekayyat» του Κατάρ.

Το μηχανοστάσιο του σκάφους έχει παραδοθεί στις φλόγες έπειτα από πλήγμα που δέχθηκε, σύμφωνα με το Reuters. Το συγκεκριμένο πλοίο, καθώς και ένα ακόμη πετρελαιοφόρο με σημαία Σαουδικής Αραβίας, υπέστησαν σοβαρές ζημιές σε κοντινή απόσταση από τα Στενά του Ορμούζ.

Οι καταστροφές προκλήθηκαν από νυχτερινή πυραυλική επίθεση των ιρανικών δυνάμεων (Φρουροί της Επανάστασης) εναντίον εμπορικών πλοίων που χρησιμοποιούσαν τη συγκεκριμένη θαλάσσια δίοδο στρατηγικής σημασίας. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, το έμφορτο με LNG «Al Rekayyat» χτυπήθηκε στην αριστερή του πλευρά και εξέπεμψε άμεσα σήμα κινδύνου ζητώντας βοήθεια.