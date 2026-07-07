ΠΟΥ: Η Ευρώπη πιθανόν να αντιμετωπίσει “και άλλες φονικές εβδομάδες”

Προειδοποίηση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, πώς πιθανόν η Ευρώπη να βρεθεί αντιμέτωπη με περισσότερες «φονικές εβδομάδες», με ένα ακόμη έντονο κύμα καύσωνα, να σχηματίζεται πάνω από τον Ατλαντικό.

Σε Πορτογαλία και νότια Ισπανία, η θερμοκρασία μέσα στις επόμενες ημέρες, αναμένεται να αγγίξει τους 43 βαθμούς Κελσίου.

Επείγουσα επικοινωνία με εκπροσώπους από 41 χώρες της περιοχής, την ΕΕ, και οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, είχε ο περιφερειακός διευθυντής του ΠΟΥ για την Ευρώπη, Χανς Κλούγκε, προκειμένου να συζητήσουν για τα διδάγματα που αναδείχτηκαν από το πρόσφατο κύμα καύσωνα, αλλά και για τις προετοιμασίες για το επόμενο.

Όπως ανακοίνωσε ο Κλούγκε, οι χώρες με σχέδια δράσης για την υγεία, που συνδέονται με καύσωνες και ακραίες θερμοκρασίες, ανταποκρίθηκαν ταχύτερα και προστάτευσαν καλύτερα τους πληθυσμούς τους, κατά τη διάρκεια του καύσωνα του Ιουνίου.

Το κύμα του καύσωνα από τις 20 έως τις 28 Ιουνίου, ήταν το σφοδρότερο που έχει καταγραφεί στην Ευρώπη, προκαλώντας προβλήματα, όπως έχουν ανακοινώσει οι ειδικοί.

3.700 πλεονάζοντες θανάτους, κατέγραψαν η Ολλανδία, το Βέλγιο και η Γαλλία. Ωστόσο, οι Αρχές προειδοποιούν, ότι ο απολογισμός αυτός, είναι προσωρινός και πιθανόν να αυξηθεί.