Χούθι: Νέα επίθεση στη νότια Σαουδική Αραβία

Οι Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν σήμερα ότι εκτόξευσαν δεκάδες βαλλιστικούς πυραύλους και drones εναντίον στρατιωτικών στόχων στη νότια Σαουδική Αραβία.

Στο στόχαστρο η βάση Βασιλιάς Χαλίντ

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχία Σάρι, δήλωσε ότι πραγματοποιήθηκε ευρείας κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση στην αεροπορική βάση Βασιλιάς Χαλίντ, στη Χαμίς Μουσάιτ. Σύμφωνα με τον ίδιο, στόχος ήταν στρατιωτικές εγκαταστάσεις και υποδομές. Μεταξύ αυτών, υπόστεγα αεροσκαφών, ραντάρ, διάδρομοι προσγείωσης και απογείωσης, αποθήκες πυρομαχικών και άλλοι στόχοι.

Ο Σάρι υποστήριξε ακόμη ότι η επίθεση προκάλεσε σημαντικές απώλειες στη βάση. Οι Χούθι προειδοποίησαν ότι θα συνεχίσουν τις επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία όσο το Ριάντ, όπως ανέφεραν, συνεχίζει την επίθεσή του εναντίον του λαού της Υεμένης.

Συναγερμοί σε τέσσερις περιοχές

Οι Χούθι κατηγορούν τη Σαουδική Αραβία, που στηρίζει την κυβέρνηση της Υεμένης, ότι πραγματοποίησε 300 αεροπορικά πλήγματα στη χώρα μέσα σε πέντε ημέρες. Όπως ανέφερε ο Σάρι, τα περισσότερα έγιναν από την αεροπορική βάση Χαμίς Μουσάιτ. Μέχρι στιγμής, η Σαουδική Αραβία δεν έχει αναφερθεί στις συγκεκριμένες επιθέσεις ούτε έχει αντιδράσει στις δηλώσεις των Χούθι. Ωστόσο, η Σαουδαραβική Πολιτική Προστασία εξέδωσε κατά τη διάρκεια της νύχτας σύντομους συναγερμούς για πιθανό κίνδυνο στις περιοχές Άμπχα, Χαμίς Μουσάιτ, Νατζράν και Τζιζάν.

Κάτοικος της Χαμίς Μουσάιτ δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι είδε πολλούς πυραύλους να πέφτουν στη στρατιωτική βάση και άκουσε ισχυρές εκρήξεις. Όπως είπε, ήταν η πρώτη φορά που είδε τόσο μεγάλο αριθμό πυραύλων, ενώ ανέφερε ότι από την επίθεση ξέσπασε πυρκαγιά που κράτησε πολύ.

Νέα κλιμάκωση από τους Χούθι

Την περασμένη Τρίτη, πυραυλικά πλήγματα και επιθέσεις με drones των Χούθι είχαν προκαλέσει τον τραυματισμό δεκάδων ανθρώπων στη νότια Σαουδική Αραβία και προσωρινή διακοπή λειτουργίας πετρελαϊκών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τις σαουδαραβικές αρχές.

Οι Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, είχαν ανακοινώσει τον Ιούλιο θαλάσσιο αποκλεισμό του Ριάντ και είχαν θέσει στο στόχαστρο πετρελαιοφόρα.

Παράλληλα, τις τελευταίες ημέρες έχουν καταφέρει σημαντικά πλήγματα στις κυβερνητικές δυνάμεις της Υεμένης, καταλαμβάνοντας το ιστορικό λιμάνι Μούχα και το υπόλοιπο των ακτών της χώρας στην Ερυθρά Θάλασσα. Έτσι, ενίσχυσαν τον έλεγχό τους στο στρατηγικό στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, κρίσιμο πέρασμα για τη θαλάσσια κυκλοφορία στην Ερυθρά Θάλασσα.