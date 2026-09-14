Πυρκαγιές: Υψηλός κίνδυνος σήμερα σε Αιγαίο και Κρήτη

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 3, προβλέπεται σήμερα, σε αρκετές νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου και στην Κρήτη, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς.

Στην κατηγορία υψηλού κινδύνου βρίσκονται η Λέσβος, η Χίος, τα Ψαρά, η Σάμος, η Ικαρία και τα Δωδεκάνησα. Αυξημένη επικινδυνότητα προβλέπεται ακόμη στις Περιφερειακές Ενότητες Ηρακλείου και Λασιθίου.

Τι συνιστούν οι αρμόδιες αρχές

Οι αρμόδιες αρχές ζητούν αυξημένη προσοχή από τους πολίτες και συνιστούν να αποφεύγονται ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε δασικές και αγροτικές περιοχές, όπου οποιαδήποτε ενέργεια που μπορεί να οδηγήσει σε εκδήλωση πυρκαγιάς θα πρέπει να αποφεύγεται. Ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς κατατάσσει τις παραπάνω περιοχές στην κατηγορία υψηλού κινδύνου για σήμερα.