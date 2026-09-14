Βραζιλία: Αεροσκάφος με τον δημοφιλή τραγουδιστή Rey Vaqueiro πήρε φωτιά

Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα στη Βραζιλία, όταν αεροσκάφος που μετέφερε τον τραγουδιστή Rey Vaqueiro βγήκε από τον διάδρομο κατά την προσγείωση και στη συνέχεια πήρε φωτιά.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο αεροδρόμιο Parelhas, στην πολιτεία Rio Grande do Norte.

Στο αεροσκάφος τύπου Cessna 550 Citation Bravo επέβαιναν συνολικά οκτώ άνθρωποι. Πρόκειται για έξι επιβάτες και δύο μέλη του πληρώματος.

Κατά την προσγείωση, το αεροσκάφος φέρεται να πέρασε το τέλος του διαδρόμου. Ακολούθησε φωτιά, με τις φλόγες να τυλίγουν και τους δύο κινητήρες.

Οι οκτώ επιβαίνοντες κατάφεραν να εγκαταλείψουν το αεροσκάφος. Ορισμένοι υπέστησαν ελαφρά τραύματα, χωρίς να αναφερθούν σοβαρά τραυματισμοί.

Η φωτιά χρειάστηκε περίπου πέντε ώρες για να τεθεί υπό έλεγχο από τους πυροσβέστες. Το αεροσκάφος καταστράφηκε από τη φωτιά.

Τα αίτια του περιστατικού δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη από τις αρμόδιες αρχές αεροπορικής ασφάλειας της Βραζιλίας.

Ο Rey Vaqueiro και οι υπόλοιποι επιβαίνοντες είναι ζωντανοί, με το περιστατικό να έχει προκαλέσει μεγάλη κινητοποίηση στο αεροδρόμιο.

Πηγή βίντεο: Χ